Боевики, которые получили увечья на фронте, «защищая» Донбасс от Украины, в полной мере почувствовали заботу о себе со стороны «молодых республик»

С раненого на передовой террориста, который был госпитализирован в одну из больниц Донецка, вымогают 10 тысяч рублей за лечение, пишет телеграмм-канал «Донецкий кейс» со ссылкой на информацию родственников бравого «ополченца».

По их словам, спасти боевика донецкие медики согласились в кредит, хотя его сослуживцу повезло меньше с лояльностью врачей.

«В медучреждении нет ничего для раненых военнослужащих — как оказалось, режим «боевой готовности», который отменили только с сегодняшнего дня, парадоксальным образом не предусматривает улучшения медицинского обслуживания раненых. Есть информация о том, что не только в 14-й, но и в других больницах ДНР, процветают воровство и мошенничество. Один из способов надувательства — «мертвые души», несуществующие больные. На них оформляют левые карточки, получают лекарства и продукты питания. Поборы с родственников и близких пациента — еще один традиционный способ развода», – рассказывают возмущенные близкие боевика.

О том, как оккупанты воруют огромные деньги по «Программе воссоединения народа Донбасса», ранее писал и идеолог «Новороссии» Роман Манекин.

Не жалуют в «ДНР» и людей из высшего эшелона. Мы рассказывали, как на праздновании дня рождения одного из «полковников республики» избили пресс-секретаря «военного командования ДНР» Эдуарда Басурина.

Российскому наемнику, который прошел горячие точки на Кавказе, не понравился костюм Басурина с погонами «полковника ДНР». Изрядно приняв на грудь, он начал расспрашивать у спикера, за какие заслуги тот обзавелся таким званием. Тот же в свою очередь начал рассказывать о своих военных «подвигах», как проливал кровь за «республику».

Мы также писали о том, что представители так называемой «народной милиции ДНР» начали конфискацию автомобилей, на которых номерные знаки Украины.

Напомним, российские врачи возмутились отсутствием "премий" за Донбасс.

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Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.