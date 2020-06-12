Наемники с Донбасса потянулись за длинным рублем в Ливию

Об этом сообщает портал «Антикор» со ссылкой на слова военкора боевиков Марины Харьковой, которая проживает на оккупированной территории Донецкой области.

Она пишет в социальных сетях, что «ополченцы» заключают контракты с частной военной компанией и собираются ехать в Ливию.

Причина такого шага – низкие зарплаты на передовой на Донбассе.

Среди тех, кто едет воевать в Ливию, – и знакомые самой Харьковой в количестве пять человек:

«И мне нечего сказать им, живущим на съемных квартирах, имеющим много материально-бытовых проблем, семьи и маленьких детей на иждивении, больных родственников и друзей-инвалидов после ранений, которым некому помочь вообще. В обеих республиках полностью игнорируются беды бойцов и ополченцев по принципу «проблемы индейцев шерифов не волнуют». А пустыми бессмысленными обещаниями сыт не будешь».

Ее «коллега» Семен Пегов добавил, что бывший «премьер-министр ДНР» Александр Бородай специально приехал в Донецк, чтобы набрать «рекрутов для работы в Африке». Скорее всего, речь идет о Ливии, где сейчас продолжаются боевые действия.

Ранее мы писали о том, что российские спецслужбы начали распространять фейки о том, что возле Триполи воюют украинцы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил блогер Nachtigal.

«Смешной фейк разгоняется сейчас в сети - якобы в боях в южном Триполи участвовали украинские наёмники в составе ЧВК «Вагнер». Смешной потому, что в качестве доказательств представлены такие вот фото».

«Задайте себе вопрос: украинец смог бы назвать сам себя «хохлом», выдать тризубец Посейдона за герб Украины и, наконец, написать с грубыми ошибками «Слава Украine»? А исполнители смогли», – резонно отмечает он.

Напомним, что Соловьев "нашел" прямую наследницу Киевской Руси.

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.