На оккупированном Донбассе происходят массовые митинги шахтеров, русски наемники задержали десятки местных активистов, но часть шахтеров осталось под землей и объявила голодовку с целью давления на так называемую власть «ЛНВ».

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на российский сайт "EADaily".

"10 июня шахтеры пошли на еще более радикальный шаг - объявили голодовку под землей ( "хлеб и вода"), а накануне выдвинули дополнительные требования, среди которых - освобождение задержанных активистов, а также гарантии безопасности семьям и самим бастующим в случае завершения забастовки со стороны руководства "ЛНВ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на утро 11 июня, с 22 задержанных активистов, часть отпустили. Впрочем к общению они не желающие.

"Однако говорить что-либо публично и общаться с прессой они опасаются - их выпустили под подписку о неразглашении в течение десяти лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 человек из 22 были арестованы в минувшее воскресенье. Все они работали на шахте "Белореченская", которая планировала присоединиться к забастовке в понедельник. Однако работу шахты успели приостановить, сработав на опережение. В настоящее время шахта работает только на водоотлив.

"В том, что сейчас происходит в ЛНВ, есть вполне конкретные виновники. Это, с одной стороны, вполне конкретные люди, которые решили реструктуризацией угольной отрасли, скрыть разворовывание средств в особо крупных размерах и списать все долги шахтеров (в надежде, что они все стерпят). И, с другой стороны, вполне конкретные люди, которым пришла в голову мысль блокировать связь и соцсети и другие вещи находятся за гранью здравого смысла. Во всех виновных есть имена и фамилии, это не абстрактное "правительство ЛНВ", - пишет издание со ссылкой на собственные источники в "ЛНВ".

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Луганской области боевики начали преследовать родственников шахтеров, которые бастуют из-за невыплаты зарплаты.

Эту информацию обнародовало издание GUILDHALL.

Боевики похищают как самих шахтеров, так и их близких, после чего отправляют на подвалы «МГБ», где жестоко пытают. При этом среди похищенных – даже беременные женщины.

Вместе с тем в Антраците, Стаханове, Брянке и Алчевске даже оккупанты блокируют доступ к интернету и мобильная связь, чтобы сведения о событиях не просочились за пределы «республики». Тем не менее, о ситуации уже сообщают даже крупные российские СМИ.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильный союзник Украины поставил Зеленского в тупик через Донбасс.