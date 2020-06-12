Российские вооруженные группировки на Востоке Украины продолжают удерживать в боевой готовности артподразделения армейских корпусов "Донецк" и "Луганск", а также они отрабатывают учения.

Данные действия кремлёвских боевиков сигнализируют о готовности к эскалации конфликта. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает удерживать в готовности к применению артиллерийские подразделения. В частности, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК проходят занятия с корректировщиками огня артиллерии. Также 10-11 июня проведены тренировки по управлению огнем и отработкой скрытого выдвижения на подготовленные огневые рубежи очередных артиллерийских подразделений во всех направлениях", - говорится в сообщении.

Информируется, что одновременно оккупанты в рамках недели мобилизационной готовности проводят уточнение мобилизационного ресурса.

"Российские оккупационные администрации обязали руководителей предприятий всех форм собственности до конца текущей недели предоставить списки военнообязанных всех категорий", - резюмировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, Российская Федерация не отказывалась от своих планов по Украине.

Об этом в комментарии журналистам предупредил военный эксперт Михаил Самусь, передает Сегодня.

Он предупредил, что угроза полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ никуда не исчезла.

Самусь предупредил украинцев, что уже осенью 2020 года страна-агрессор планирует провести военные учения, на которых "пробьет" сухопутный коридор с Донбасса в Крым.

Новая встреча лидеров "Нормандской четверки", а также переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным могут состояться в августе-сентябре. Однако, как уверяют эксперты, из-за военных учений, которые могут стать основой для нового вторжения в Украину, встречи на высоком уровне могут не проводить.

Также мы писали о том, что на месте подрыва бронеавтомобиля Нацгвардии в Авдеевке образовалась яма диаметром три метра.

По информации журналистов, взрыв, в ходе хоторого пострадало 10 бойцов, был настолько сильным, что остатки запчастей разбросаны в радиусе двадцати метров.

Более того, на месте подрыва спокойно гуляют местные жители и фотографируют последствия мощного взрыва.

Напомним, Глоба определил судьбу Донбасса и поведал о будущем Крыма.

Как сообщала Politeka, астролог, предсказавший победу Зеленского, назвал точную дату конца китайского вируса.