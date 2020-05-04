Количество зараженных вирусом из Китая в мире перевалило за три миллиона, однако уже не за горами то время, когда появится лекарство от опасной болезни

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил астролог Влад Росс, предсказавший в свое время победу Владимира Зеленского на выборах, передает Politeka.net.

«13 июня, в День соединения Марса (орудие) и Нептуна (вирус) люди на планете Земля победят коронавирус! Появится снадобье, уничтожающее заразу!)», – пишет он.

В комментариях Влад уточнил, что в мае вирус будет «исчезать и разлагаться! Откроются границы, а в июне будет нанесён контрольный выстрел по вирусу учёными!».

Он также обнадежил пользователей информацией о том, что в июне в столице наконец-то заработает метро.

Ранее Влад Росс рассказывал о том, что ждет украинцев в мае, который, по его словам, будет очень непростым месяцем.

«Впереди май, и не исключено, что украинцы перестанут подчиняться карантину, если он будет продлен, и будут балансировать на грани взрыва. То есть, если власть попытается и дальше держать людей взаперти, может разгореться противостояние народа и власти. Потому важно этого не допустить, запустив экономику», – сообщил астролог.

Вторая волна проблем ждет граждан в октябре-ноябре этого года.

«Это будет очень сложный период для Украины. В частности, может серьезно обвалиться гривна, а правительство окажется неспособным справиться с экономическими проблемами и вызовами», – пояснил он.

К лучшему ситуация может начать меняться только в том случае, если Зеленский решится поменять ближайшее окружение.

Напомним, астролог рассказала украинцам, что обязательно нужно сделать 4 и 5 мая.

Как сообщала Politeka, редкое небесное явление накроет Украину, предупреждение ученых.