Оккупантам все сложнее подавлять нарастающие бунты в «молодых республиках», и без помощи извне они уже не справляются

Таким наблюдением поделился в социальных сетях ветеран АТО и офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

Кроме того, кремлевским марионеткам нужно готовиться к параду, удерживать позиции на передовой и пытаться делать хорошую мину при плохой игре.

Ясное дело, что в Москве на все это отреагировали.

«К ним приехали "помогатели". В Луганск нагнали российских ихтамнетив и советников. Разместили в помещении нарЯдной милиции. Российские военные сразу принялись за работу: установили кучу антенн и глушилки, гаражи взломали и загнали туда технику. Занимаются размещением очередных командировочных и «отпускников». Ситуация в оккупированном Донецке почти аналогичная. Но понаехов еще не так много, ожидается прибытие со дня на день», – пишет он.

Отметим, что ранее уже сообщалось о том, что оккупанты пытаются скрыть проблемы с забастовкой горняков на шахте «Комсомольская» в Луганской области.

С 5 июня рабочие шахты бастуют против оккупационных властей, требуя выдать зарплату за март и апрель. Сейчас под землей продолжают «голодный бунт» 127 человек, двоих подняли на поверхность из-за инфекции. Кроме них в Луганской области восстали рабочие с других предприятий.

9 июня в местных интернет-сообществах Антрацита появилась информация о том, что так называемое "МГБ" захватило одного из шахтеров - Игоря Ефанова. Накануне главари бандформирований также заблокировали мобильную связь и ограничили доступ к соцсетям.

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