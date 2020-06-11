Американский Конгресс утвердил весь пакет безопасности помощи Украине на 2020 год на сумму более 250 млн долларов по государственной программе "Инициатива безопасности помощи Украине".

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на посольство Украины в США.

Отмечается, что в соответствии с действующим американским законодательством, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине лишь при условии осуществления прямых шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны.

Данный пакет безопасности помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений ВСУ и тому подобное.

Большой акцент в нынешнем пакете безопасной помощи делается на поддержке Военно-морских сил ВСУ на фоне агрессии Кремля в акваториях Черного и Азовского морей.

"Спасибо американским партнерам за продолжающуюся мощную поддержку процесса реформ в Украине и укреплению оборонных возможностей нашей страны на передовой борьбы с российской агрессией. Реформа сектора безопасности и обороны Украины, приближения его к стандартам НАТО является одним из главных приоритетов украинского правительства", - прокомментировали в посольстве.

Ранее сообщалось, что Госдеп и новый посол США в Украине Кит Дейтон сорвали планы РФ.

Такой прогноз известный астролог Влад Росс озвучил портала "Диалог.UA", передает Politeka.net.

По его словам, лето 2020 года рискует стать очень опасным для Украины, ведь оккупанты могут перейти к наступлению на Востоке. Однако если россиянам удастся сдержать, то вскоре звезды пророчат мир.

"У нас лето связано с затмением - самый опасный момент возрождения горячей стадии фазы войны на Донбассе. Это у нас коридор затмение – июнь – июль", - утверждает Влад Росс. - "Если не взорвется большого конфликта сейчас, то есть все шансы до конца года закончить эти выстрелы, подписанием мирного соглашения в Берлине, но лучше отложить это на самый конец года, ноябрь – декабрь".

Астролог рассказал, что Россия подготовила план по захвату южных областей Украины и собиралась направить войска вплоть до столицы. Однако вовремя вмешались США и задавили РФ новыми ограничениями, как только Кит Дейтон стал новым американским послом в Киеве.

Напомним, Глоба определил судьбу Донбасса и поведал о будущем Крыма.

Как сообщала Politeka, астролог предсказал победу Зеленского, назвал точную дату конца китайского вируса.