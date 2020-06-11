Украинский писатель и общественный деятель Виталий Капранов высказался о войне на территории Донбасса

По его мнению, Украина сегодня вынуждена воевать против России на Донбассе, чтобы не пришлось воевать в Киеве.

Такое заявление он сделал 2019 года для журналистов издания Обозреватель, комментируя предложения "отгородить стеной" оккупированные районы Украины и смириться с их потерей.

"Отдать и забыть – захотят что-то еще. Мы имеем дело с Россией – она, как бультерьер, вцепляется и грызет. Надо сражаться на Донбассе, чтобы не сражаться в Киеве. Я не знаю такой стены, которую нельзя было бы проломить имеющимися у России танками, ядерным оружием и так далее", – подчеркнул Капранов.

Капранов отметил, что полная оккупация такой страны, как Украина, практически невозможна, поскольку обойдется России слишком дорого.

"Если Российская Федерация нас оккупирует и будет тратить столько сил на оккупационный режим, тогда никакие цены на нефть ее не спасут. Они это тоже понимают. России нужна война на Донбассе, чтобы у Украины в боку торчал нож, и они могли его покрутить и посмотреть в глаза – ну что, больно? Это такие пытки, только государственного масштаба", – отметил он.

Писатель не разделяет надежд на то, что если Украина отведет войска с Донбасса, там наступит мир. По его мнению, если бы президенту РФ Владимиру Путину был нужен мир, "давно бы уже был мир".

"Путину нужна война и на Донбассе она будет, что бы мы не делали. Просто надо воевать, а не сидеть и чесать затылок", – подчеркнул он.

На вопрос, сможет ли украинский президент Владимир Зеленский переговорами с Россией остановить боевые действия, Капранов ответил: "Путин себя ведет, как обычный "разводила" из подворотни. Я понимаю, что Зеленский живет пиаром, но в этом случае Путин не даст ему такой возможности".

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