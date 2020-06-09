Украинский писатель и художник Лесь Подервянский попытался спрогнозировать, что грядет в будущем Украины и Российской Федерации

По его словам, Россия умирает, и чтобы понять этот факт, не надо быть предсказателем. В то же самое время, он отметил, что Украина будет расцветать и возрождаться.

Такое заявление он сделал 2018 года для журналистов издания Зеркало недели.

"Для меня очевидно, что мы, Украина и украинцы, рождаемся. И мне также очевидно, что Россия угасает. Такие вещи находятся в тесной взаимосвязи. И чем скорее России наступит п***ец и распад, тем быстрее все у нас будет расцветать. Это взаимосвязано абсолютно. Так устроен мир", - подчеркнул он.

По его словам, здесь не надо быть Кассандрой, и так все видят эти процессы.

"И сколько бы сейчас не было ошибок у власти, у государства, я убежден, что общество со временем найдет в себе силы все это исправить и что-то изменить к лучшему", - заверил он.

Также ранее сообщалось, что Лесь Подервянский высказался о российском населении. По его словам, отличительными чертами россиян являются понты, желание обижать слабых и тупое упрямство.

По его мнению, россияне – это "очень странные люди, которые отличаются от всех остальных", ведь они возвеличивают те ценности, которые вызывают у других народов лишь негативные эмоции.

Кроме того, писатель считает, что еще очень важная для жителей Российской Федерации вещь – это понты, которые позволяют россиянам чувствовать себя счастливыми.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.