Жители оккупированного Крыма все больше прозревают от того, как Россия распоряжается уникальными территориями полуострова

Очередным криком души поделилась на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Она опубликовала скрин сообщения в группе, где изобличают президента России Владимира Путина. В тексте говорится о том, как у крымчан из-под носа уводят Массандру.

«Массандру пытаются продать другу Путина за 600 лямов! У Аксенова только квартира стоит 400 лямов! А там старинные особняки! Виноградники неисчисляемые гектары на берегу моря, недвижимость на миллиарды рублей, не говоря о долларах. Цинизм полный. Помогите спасти Крым от разворовывания. Мы такой России не ждали и не хотели. Оставьте нам наш дом! Возможно, за этот пост меня закопают, но мы (крымчане) уже не можем молчать», – говорится в публикации.

Как известно, оккупационная администрация Крыма еще 20 декабря 2017 года провела торги по продаже завода шампанских вин «Новый свет» в Судаке. Их победителем стала компания «Южный проект», которая является 100-процентной «дочкой» находящегося под санкциями банка «Россия» Юрия Ковальчука, который считается одним из «кошельков» Владимира Путина. Сейчас же, судя по стенаниям крымчан, он замахнулся на всю Массандру.

Однако сочувствия по этому поводу в комментариях не наблюдается.

«А другой России не существует... Только такая», «Сыпануло камнями?», «это камни с неба.....сами же просили», «Другой России у нас для вас нет😉», «Была Абхазия, Осетия, Приднестровье. Везде, куда пришел "рузький мир", война, разруха, беженцы, кровь и горе. Но крысчане этого не видели. В какую ж*пу смотрели ваши глаза, когда вы орали, да орали "Рассея", "Родная говень", "Камни с неба". Вывод: "Так поди же попляши"», «Так проведите референдум, отделитесь от России. РФ же поддержала самоопределение крымских граждан в 2014м. Поддержит опять», «Глотки сорвали - просили вас выйти с нами на улицы. А вы не видели разницы», «Они хотели Россию, которую видели по телевизору. Но такая Россия существует только в телевизоре и больше нигде. Такие большие, а в сказки верят», «Ну так чего терпят? Пущай референдум проводят и все взад возвращают», – пишут пользователи.

Напомним, во что оккупанты превратили курорты Крыма.

Как сообщала Politeka, оккупанты нанесли новый удар по Крыму, Аксенов заистерил: "Требования невыполнимы".

Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Мишина внезапно рванула в оккупированный Крым, появились фото: "Какой кайф".