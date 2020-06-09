Эксперт Украинского института будущего, который находится в Киеве Андреас Умланд считает, что без пресной воды аннексированный Россией Крым долго не выстоит в условиях климатических изменений.

Специалист не исключил, что, когда в Крыму не будет хватать воды для потребительских нужд граждан, тогда Кремль может прибегнуть к сценарию военного вторжения в Украину, и даже открытой войны за Северо-Крымский канал. Передает Politeka.net со ссылкой на Крым.Реалии.

«Вопрос таким образом становится все более острым. Я боюсь, что в какой-то момент кому-то в Кремле может показаться, что вот нужно решить этот вопрос. Раз мы не можем, или не хотим это решить технологическим путем, то явный выход – завоевание Северо-Крымского канала до Днепра. Это означало бы большую войну», – отметил Андреас Умланд.

Раннее сообщалось, что 2020 год стал для Крыма самым засушливым за последние 150 лет жызни на полуострове.

Об этом вещает "Крым.Реалии".

В связи с этим, непризнанные "власти" аннексированного полуострова были вынуждены пойти на специльные меры.

Журналисты сообщили, что оккупационные силы приостановили сброс воды с Белогорского водохранилища "с целью сохранения полезного запаса воды в водоеме в преддверии самых засушливых месяцев года – июля и августа".

В то же время, со смежного Белогорскому Тайганского водохранилища продолжается сброс воды в реку Бьюк-Карасу, которую используют для нужд Восточного Крыма.

В прошлом месяце верховья Белогорского водохранилища полностью пересохли.

Также уточнялось, что США не планирует снимать санкции с РФ, а наоборот будет их продолжать и усиливать через аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Об этом в собственном заявлении сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Мы присоединяемся к наших европейских и других партнеров в подтверждении того, что наши санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ полностью не выполнит свои минские обязательства. Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом», - отметил он.

Уточняется также, что посол Белого Дома в своем заявлении призвал Кремль вернуть Украине аннексирован Крым и Донбасс и освободить незаконно задержанных украинских политв’узников.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.