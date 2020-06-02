Мурманск, крупный город в России, оказался в тяжелом положении из-за природной катастрофы

Как сообщает Politeka.net, о происшествии пишут российские СМИ со ссылкой на местное управление МЧС. В сети появились кадры ЧП (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Река Кола вышла из берегов из-за растаявшего снега и размыла насыпь опоры железнодорожного моста, который соединяет Мурманск с "большой землей". 1 июня конструкция не выдержала и обрушилась в воду прямо во время ремонта. К счастью, никто из рабочих не пострадал.

После стихийного бедствия власти приостановили все грузовые и пассажирские перевозки по Октябрьской железной дороге от станции "Выходной" до станции "Мурманск" (всего) - всего 18 поездов. Пассажиров перевозят между станциями на автобусах, но куда большая проблема - доставка грузов. Ремонтные бригады начали восстанавливать мост, но судя по кадрам, работы займут очень много времени.

Происшествие вызвало большой ажиотаж в сети:

"Уже не только ракеты - мосты стали падать"; "мост упал потому, что он тяжелее воздуха"; "Прощай немытая Россия!"; "Оказывается, не только "Лошарики" тонут - мосты тоже могут под воду уходить"; "Скрепы трещат и падают"; "А мост на реке не рассчитывался на паводок? Интересно, в каком году его строили".

Напомним, что Шендерович указал на просчет Путина в Украине: "Катастрофа для России по всем фронтам".

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