Украина должна и дальше блокировать поставки воды в оккупированный Крым, чтобы додавить Россию

Как сообщает Politeka.net, об этом бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил во время онлайн-конференции, передает "Укринформ".

Дипломат порекомендовал украинцам придерживаться строгой политики по отношению к России и не пускать воду в Крым. Как отметил Джон Хербст, украинская власть должна и дальше ограничивать россиян в ресурсах - пусть почувствуют высокую цену, которую приходится платить за оккупацию.

"Прекращение водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе", - подчеркнул бывший посол.

Джон Хербст добавил, что поддерживает ужесточение антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза. Он сомневается, что Запад введет новые ограничения, однако они не заставят себя ждать, если РФ начнет обострять ситуацию. Эксперт тут же добавил: "Санкции сами по себе продолжают оказывать серьезное влияние на Россию".

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма Украина перекрыла доступ к днепровской воде с материковой части страны вот уже несколько лет Кремль безуспешно пытается заставить украинскую власть возобновить поставки. Кроме того, Москва просит отменить все международные санкции, пока не закончится эпидемия китайского вируса.

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

Как сообщала Politeka, Крым настигла катастрофа, от глубоких водоемов почти ничего не осталось.

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