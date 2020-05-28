Российский пропагандист Владимир Соловьев и украинский журналист Роман Цымбалюк "обменялись любезностями" в сети

Как передает Politeka.net, причиной перепалки стал вопрос журналиста адресованный пресс-секретарю президента РФ.

Соловьев не мог не вставить свои "пять копеек".

"Какая-то очередная журналистская… не хочу употреблять точный термин, спрашивает пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: а это правда, что называют на некоторых передачах Зеленского нацистом? Это позиция российского руководства? Нет, это моя личная позиция, моя, Владимира Соловьева. И если ты в УНИАНе не можешь этого понять, я тебе лично объясняю", - дерзко заявил пропагандист Кремля.

Кроме того, Соловьев считает, что Украину захватили "нацисты", а Цымбалюк является их "пропагандистом".

"Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали преследований против подонков, которые превратили Майдан в кровавую бойню…И не называй себя журналистом. Ты – пропагандист нацистской машины", - выпалил ведущий.

Ответ украинского журналиста не заставил себя долго ждать: на своей страничке в Facebook Цымбалюк хоть и коротко, зато очень метко высказался в ответ.

"Ты пропагандист нацистской машины!- Кто обзывается, тот сам так называется!", - написал он.

Напомним, ж ители Италии пытаются запретить въезд в страну главному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

По мнению авторов петиции, опубликованной на портале Change.org, Соловьев с его агрессивной риторикой «заставил многих молодых людей вступить в ряды частных военных подразделений и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия.