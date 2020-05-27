Российский режиссер-украинофоб Алексей Герман-младший рассказал об искажении исторической правды в РФ

Так, он считает, что в России невозможно узнать историческую правду о Второй мировой войне, а настоящие факты не могут озвучить даже историки, которые до сих пор не достигли общего мнения.

Об этом он заявил в интервью изданию Собеседник.

«Все зависит от идеологических изгибов нашей Родины. Мы до сих пор не договорились внутри России, почему случилась такая трагедия в первые дни войны, почему мы оказались не готовы. Из-за чистки офицеров, ошибок командования? У нас же есть история антисталинская и сталинская. И это совершенно разные истории, кто-то придерживается одной, кто-то – другой», — озвучил режиссер свое видение интерпретации исторической правды в РФ.

Также он посетовал на недофинансирование кинопроизводства на государственном уровне, которое постоянно происходит в России.

«Было распоряжение президента Путина дофинансировать «Ленфильм», но сами знаете российское чиновничество», — посетовал режиссер, намекнув на бездействие власти.



Также ранее сообщалось, что российский режиссер Алексей Герман-младший заявил, что не хочет ездить в Украину, потому что ему "противно". По его словам, у украинцев якобы "неправильные" герои.

Ему не понравилось, что в Украине не уважают Жукова, а героями называют Бандеру и Шухевича. Он утверждает, что с Украины началось расхождение России и Украины в разные стороны, ведь противно, когда в стране якобы не те герои.

По его словам, именно Украина разделила россиян, в частности интеллигенцию РФ, ведь многие из российских артистов и деятелей выступили на стороне Украины в конфликте с Россией.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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