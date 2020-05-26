Латвийская певица Лайма Вайкуле раскритиковала российских пропагандистов за ложь и провокации

Как сообщает Politeka.net, она резко прокомментировала один из выпусков российской программы "60 минут" в интервью радио Baltkom в 2018 году.

Исполнительница заявила, что обычно не смотрит телевизор, но однажды наткнулась на высказывания российских пропандистов. Лайму Вайкуле поразил тот бред, который они несут с телеэкранов.

"Я даже не представляла, что люди такие звери... Сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит… Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят... Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления", - возмутилась певица.

Лайма Вайкуле также пожалела переполненных злобой россиян. Она предположила, что их агрессивное поведение связано с болезнью.

"Мне их очень жалко. Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать", - отметила латвийская артистка. - "Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто... Больные люди, пусть лечатся".

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