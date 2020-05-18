Священник работает на Байконуре уже давно

В России соединили несоединяемое: веру в Бога и освоение космоса

В Twitter «Роисся 24» появилась фотография священника, на куртке которого написано «Духовник Роскосмоса», передает Politeka.net.

«Получите, безбожники НАСА», – подписал снимок автор публикации.

Как выяснилось, фото – не постановочное. В кадре отец Сергий, настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур, который давно носит звание «духовник «Роскосмоса» и освящает ракеты, стартующие с местного космодрома, с 1998 года.

Более того, священнику присвоено звание заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Он входит в государственную комиссию, которая утверждает международные экипажи, отправляющиеся на МКС.

Впервые этот снимок опубликовало Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) в своем Flickr в марте прошлого года.

«Российский православный священник отец Сергий позирует фотографу в ожидании поезда, транспортирующего ракету «Союз» к стартовому столу, вторник, 12 марта, 2019 год на космодроме Байконур в Казахстане», – гласила подпись к фото.

Под публикацией пользователи оставили массу ироничных комментариев.

«Как тебе такое, Илон Маск?», «Берегите Илона, не сообщайте ему, всё таки личность мирового значения, гордость человечества, а от таких новостей ё**ться можно», «Раввина надо было звать, у попов с Богом все равно никакой коммуникации», «Сплю, однозначно сплю, такого долгого и е**нутого сна никогда не снилось», «Очень любопытно, какая у него зарплата», «Прометей по-русски», «Хреноватые духовники в Роскосмосе. Что не освятят, то не летит», «Я понял! Роскосмос запускает в космос корабли для поиска Бога!», «Звучит как монашка борделя)», «Интересно, к Маска есть в команде бородатый тунеядец с низкой социальной ответственностью?», – пишут в сети.

Ранее мы рассказывали о том, что российский священник, отсидевший 14 лет за убийство и грабежи, проклял власти РФ и администрацию РПЦ за то, что они закрыли храмы на период карантина.

Мы также писали, что глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий (Смирнов) разразился очередным перлом.

Российский священник, который, передвигаясь на Майбахе, советовал обнищавшим на карантине соотечественникам просить «милостыньку и горсточку крупы», похвалил практику Российской православной церкви освящать ядерное оружие, назвав его замечательным изобретением, благодаря которому Россия до сих пор существует.

Напомним, зараженный священник зазывает украинцев на литургию.

Как писала Politeka, глава РПЦ взмолился о помощи у россиян.

Также Politeka писала, что в Лавре срочно просят у украинцев "пожертвования" из-за вируса.