Соседи-россияне решили испытать еще один метод борьбы с китайским вирусом

Федерация бокса России запустила в небо баннер с изображением Иисуса Христа, передает Politeka.net.

Полотно прикрепили к воздушному шару и запустили ввысь, а соответствующее видео в своем Instagram опубликовал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Внимание, максимальный репост! Выкладываем видео у себя в ленту! Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет! – подписал видео Кремлев.

Ранее с коронавирусом с помощью веры призывал бороться патриарх Кирилл, который на Мерседесе объезжал с иконой Москву и даже представил молитву от китайской заразы.

Аналогичные объезды и облеты паствы были и в других регионах России. Однако, как показывает практика, Covid-19 не особо поддается молитвам с иконами. По состоянию на 28 апреля в России 93558 зараженных, причем прирост за сутки составил 6411 человек. Умерло от него 867 человек.

Тем временем в сети вызвало огромный резонанс обращение схиигумена Сергия из Среднеуральского женского монастыря РПЦ МП, который разнес в пух и прах запрет ходить в храмы во время эпидемии коронавируса.

«Предлагаю страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их, по выбору, в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга. Смею вас уверить, что как только это произойдет, тотчас закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!», – заявил священнослужитель, который отсидел 14 лет, в том числе и за убийство.

Напомним, патриарх Кирилл пожаловался на нехватку денег и попросил о помощи.

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