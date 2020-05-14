Российский писатель и публицист Александр Невзоров не считает украинцев и граждан РФ одним народом

Об этом он заявил в эфире программы «Гордон» в апреле этого года. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что россияне, украинцы и белорусы – один народ, Невзоров отметил, что для него само слово «народ» – это отрицательное понятие.

Украина, Россия

«Для меня это огромная совокупность безграмотных людей, которые не могут принять правильное решение даже в отношении собственной судьбы, но почему-то берутся при этом решать судьбы своей страны, территории, истории, войн и так далее, и так далее. Я подозреваю, что в своих худших проявлениях не только белорусы, украинцы и русские, но еще и мозамбикцы, эфиопы и американцы – все люди являются одним народом. В лучших проявлениях – вероятно, нет», – пояснил он.

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Журналист подчеркнул, что между украинцами и россиянами "грандиозная разница культур", которая очень очевидна. Это обусловлено тем, что у Украины совершенно другая история. Она была не менее кровавой, поскольку история – всегда кровавая штука. Однако есть один момент, который сильно отличает страну от северного соседа.

Александр Невзоров

«Украина всегда была местом, где цивилизационное влияние Запада имело возможность ломать эту вечную ордынскую согнутость и злобу на весь мир, желание самоизолироваться. Это была та граница, которая легко поддавалась на воздействия западной цивилизации. И этим всегда была Украина отлична от России», – резюмировал Невзоров, добавив, что этот факт разрушает распространенный миф об общих государствообразующих корнях.

Ранее мы писали о том, что публицист назвал главного пропагандиста росТВ Владимира Соловьева «нормальным человеком с европейскими взглядами на Украину». А что касается тонн грязи и лживой пропаганды, которую этот человек транслирует в массы, то, по словам Невзорова, – это игра, которая унижает самого ведущего, однако ему за это унижение хорошо платят. В дальнейшем же Соловьев якобы  мечтает стать типичным европейцем и навсегда забыть слово «Россия».

Напомним, Михалков обвинил Украину в разрушении «русского мира».

Как сообщала Politeka, Познер разрушил миф о братстве россиян и украинцев.

Также Politeka писала, что Руссо рассказал, когда между Украиной и Россией воцарится мир.