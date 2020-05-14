Российский писатель и публицист Александр Невзоров не считает украинцев и граждан РФ одним народом

Об этом он заявил в эфире программы «Гордон» в апреле этого года. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что россияне, украинцы и белорусы – один народ, Невзоров отметил, что для него само слово «народ» – это отрицательное понятие.

«Для меня это огромная совокупность безграмотных людей, которые не могут принять правильное решение даже в отношении собственной судьбы, но почему-то берутся при этом решать судьбы своей страны, территории, истории, войн и так далее, и так далее. Я подозреваю, что в своих худших проявлениях не только белорусы, украинцы и русские, но еще и мозамбикцы, эфиопы и американцы – все люди являются одним народом. В лучших проявлениях – вероятно, нет», – пояснил он.

Журналист подчеркнул, что между украинцами и россиянами "грандиозная разница культур", которая очень очевидна. Это обусловлено тем, что у Украины совершенно другая история. Она была не менее кровавой, поскольку история – всегда кровавая штука. Однако есть один момент, который сильно отличает страну от северного соседа.

«Украина всегда была местом, где цивилизационное влияние Запада имело возможность ломать эту вечную ордынскую согнутость и злобу на весь мир, желание самоизолироваться. Это была та граница, которая легко поддавалась на воздействия западной цивилизации. И этим всегда была Украина отлична от России», – резюмировал Невзоров, добавив, что этот факт разрушает распространенный миф об общих государствообразующих корнях.

Ранее мы писали о том, что публицист назвал главного пропагандиста росТВ Владимира Соловьева «нормальным человеком с европейскими взглядами на Украину». А что касается тонн грязи и лживой пропаганды, которую этот человек транслирует в массы, то, по словам Невзорова, – это игра, которая унижает самого ведущего, однако ему за это унижение хорошо платят. В дальнейшем же Соловьев якобы мечтает стать типичным европейцем и навсегда забыть слово «Россия».

Напомним, Михалков обвинил Украину в разрушении «русского мира».

Как сообщала Politeka, Познер разрушил миф о братстве россиян и украинцев.

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