Российский певец Авраам Руссо высказался о конфликте Украины и Российской Федерации

Авраам Руссо рассказал в доном из российских СМИ о том, как сейчас выглядят отношения между Россией и Украиной и какое их ждет будущее.

По его словам никакого братства между странами не будет, по крайней мере, в ближайшие годы, да и Украина никогда не станет частью России, этого можно добиться лишь полномасштабной войной.

"Отношения России и Украины- это вопрос времени. Через 10 лет на Украине будет хорошо. Вопрос, что будет между народами? Братства в ближайшее время не будет. Там очень много крови. К сожалению, это случилось. Факт остается фактом. Но у них не будет супер, но будет стабильность, однозначно. Украина никогда не станет частью России, это можно сделать только начав войну", - заявил Руссо.

Так же, певец считает, что Европа якобы боится Россию, ведь Европа лишь угрожает РФ, но толком ничего не делает, чтобы как-то ей насолить.

"Европеец не такой, когда мы громко кричим - для них это угроза. Поэтому они боятся, обороняются. Я понимаю почему. Потому что мы говорили с ними жестко, они испугались. То, что они творят - это от страха того, что Россия вернется, как раньше, может оккупировать . И поэтому просит американцев и НАТО - дайте нам побольше оружия, мы боимся Россию!", - заявил Авраам Руссо.

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