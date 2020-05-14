Российский журналист Отар Кушанашвили стал осуждать российскую власть за присвоение Крыма

Эпатажный и острословный журналист и критик Отар Кушанашвили считает - нельзя врываться на чужую территорию, нарушая тем самым международное право лишь из-за того, что в один "алкогольный вечер" решили это сделать.

Такое мнение он озвучил 2016 года в интервью для Екатерины Осадчей в "Светской жизни".

"Нельзя в течение одного алкогольного вечера в ресторане решить, что Крым – твой. Нельзя, существует международное право. Я просто помню, как в 2008-м году с моей Грузией решали этот момент", - заявил Кушанашвили в интервью Кате Осадчей.

Кроме того, Отар раскритиковал окружение Путина, отметив, что оно вызывает множество вопросов.

Критик провел параллель между нынешней ситуацией с Крымом и положением вещей в Грузии 2008 года, отметив, что прекрасно знает значение слова "аннексия".

"Во-первых, я знаю значение слова "аннексия". Во-вторых, я знаю значение слова "аншлюз". Это все равно, что присвоить себе Кеннингсберг в Германии и сказать, что Калиниград – их город. Это – моя принципиальная позиция. Я из тех людей, которые знают, что нельзя женщину сажать в тюрьму на 22 года", - стал на защиту украинской летчицы скандалист.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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