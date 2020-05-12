Російський шоумен Отар Кушанашвілі розповів, чим обернеться для Росії конфлікт з Україною

Він зазначив, що тріумф Кремля після анексії Криму обернувся справжнім пеклом для громадян Росії, які збідніли через санкції.

На його думку, президент РФ Володимир Путін сподівався за допомогою захоплення українського півострова підняти власний рейтинг в очах російських обивателів. Шоумен назвав анексію Криму "одіссеєю програшу".

"Крим – це одіссея грандіозного програшу тих, хто вважає себе тріумфатором; псевдоруська квазірулетка в піддавки самому собі; рівняння хамства, відомого кожному: коли слова "чуєш, це моє" звучать як вирок, а виглядають пам'ятником середньому пальцю. Крим – це гангстерський фокус ВВП (Володимира Володимировича Путіна. – Ред.), який на якихось головних вагах переважить все те, що він зробив за вічність, яку править. Крим (для Росії прим ред) – урок самозбереження у чумні часи, брусок на людяність, боргова яма, бабуля, назавжди почила з реплікою чинодрала: "Грошей немає, але ви тримайтеся!"; рай, який став чистилищем; Росія, назад", - зазначив артист.

"Крим – це погляд шпани зверхньо на обивателів, перевірка благонадійності для "ввічливих" підлабузників. Коли-небудь виявиться, що ті, хто захапав Крим, обернуться безпорадними чайками, які потрапили в нафтове плямя", - підкреслив Кушанашвілі.

Кушанашвілі нагадав про захоплення Росією Південної Осетії і Абхазії, які животіють під кремлівським протекторатом.

"І Південна Осетія "вашенська", і Абхазія "вашенська", а чому не Ямайка і не Уругвай? Зрозуміло ж, що поїдуть туди одиниці, кинуться всі в Грецію, толком ніхто не знає, що там, в Криму, всім плювати, плювати і на Крим, і на норми цивілізованого співжиття, тому що тут головне – ось це: "нашенський"! Ось це відчуття, що дарує блаженство. Ця ригидная (не мішати з фригідною) політика приречена", - заявив він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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