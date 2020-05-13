Легендарный рокер экс-вокалист группы "НАИВ" Александр "Чача" Иванов, сбежавший из России, высказался о президенте РФ Владимире Путине
По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин сконцентрировал всю власть в своих руках и никогда никому ее не уступит.
Об этом он заявил в интервью журналисту Юрию Дудю. Видеозапись была обнародована на Youtube-канале "вДудь" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Ошибка Зеленского, запуск транспорта и резкое падение доллара - главное за ночь
"Исчезли 23 тысячи": сбылся самый страшный сон клиента ПриватБанка, подробности ЧП
Елизавету II больше не увидят, тревожные новости из Букингемского дворца: "Следующим монархом станет..."
Роскошная Джей Ло потрясла дерзкой позой, широко расставив ноги: "Это слишком..."
"Он узурпировал власть, захватил ее и никому не уступит. Он, с другой стороны, и заложником является. Он будет арестован сразу же, а может быть и убит. Кто бы хотел оказаться в такой ситуации?", - объяснил музыкант свое мнение.
Также ранее сообщалось, что Александр "Чача" Иванов заявил якобы нынешний президент России Владимир Путин будет описан в истории Российской Федерации как самый демократичный лидер.
Он начал восхвалять президента России, заявив, что за свои "подвиги Путин войдет в историю". Кроме того, музыкант заявил, что Путин намного лучше Сталина и Ленина. Он оправдал преступления Путина, тем, что во время его правления уничтожено меньшее число людей.
По словам музыканта, эти цифры - ничто по сравнению с советскими временами, "когда счет шел на миллионы, при чем, совершенно невиновных людей".
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России
Также Politeka писала, что Лещенко поставил дикий ультиматум Украине: "Россия сразу Крым отдаст, если...".