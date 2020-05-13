Легендарный рокер экс-вокалист группы "НАИВ" Александр "Чача" Иванов, сбежавший из России, высказался о президенте РФ Владимире Путине

По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин сконцентрировал всю власть в своих руках и никогда никому ее не уступит.

Об этом он заявил в интервью журналисту Юрию Дудю. Видеозапись была обнародована на Youtube-канале "вДудь" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Он узурпировал власть, захватил ее и никому не уступит. Он, с другой стороны, и заложником является. Он будет арестован сразу же, а может быть и убит. Кто бы хотел оказаться в такой ситуации?", - объяснил музыкант свое мнение.

Также ранее сообщалось, что Александр "Чача" Иванов заявил якобы нынешний президент России Владимир Путин будет описан в истории Российской Федерации как самый демократичный лидер.

Он начал восхвалять президента России, заявив, что за свои "подвиги Путин войдет в историю". Кроме того, музыкант заявил, что Путин намного лучше Сталина и Ленина. Он оправдал преступления Путина, тем, что во время его правления уничтожено меньшее число людей.

По словам музыканта, эти цифры - ничто по сравнению с советскими временами, "когда счет шел на миллионы, при чем, совершенно невиновных людей".

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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