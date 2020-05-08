Российский певец Алексей Лебединский рассказал, зачем президент России Владимир Путин напал на Украину

По его словам, аннексия Крыма и дальнейшая эскалация конфликта на Донбассе была организована верхушкой Кремля для отвлечения внимания от внутренних проблем в самой России.

Об этом он рассказал в эфире ОбозревательТВ.

"Украина была чудовищно правильной главной целью для того, чтобы отвлечь внимание от собственных преступлений. Это же было сделано для одного - чтобы отвлечь внимание от того, что они разворовали всю Россию. Они разворовали и уже понимают, что дальше нельзя. Дальше они звездюлей начнут получать", - рассказал музыкант.

По словам Лебединского, российское руководство также использовало неготовность украинского общества такому повороту событий.

"На кого можно напасть, кто не даст сразу сильно в рожу? На того, кому вы обещали целостность взамен на то, что у него нет ядерного оружия. И второй принцип: для того чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной, как завещал идеолог Гитлера - господин Геббельс. Эта мысль не могла прийти в голову ни одному россиянину, что украинец может быть врагом", - уверен он.

При этом певец считает, что в РФ до прихода к власти Путина не было антиукраинской пропаганды.

"Не было против украинцев ничего. Я за всю свою жизнь никогда не видел ничего отрицательного в адрес Украины. Это может быть только у уродов. Это стало только во времена специального удара телевидения в мозг. И это было чудовищно. Мы не были готовы. А тут ящик берет и говорит: а там фашизм. И мы не готовы отбить это. А поскольку мы не готовы были к осознанию этой мысли, то те, у кого с мозгами было плохо, и съехали", - резюмировал Лебединский.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев

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