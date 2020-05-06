Инфекция из Китая стала "вытрезвителем" для президента России Владимира Путина

Как передает Politeka.net, такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил на своей страничке в Instagram. 

В своей любимой манере Невзоров описал ситуацию с эпидемией в РФ.

"Какая неожиданность: выяснилось что "Арматой" его не задавишь, ракетой не собьешь, богом не запугаешь и "Бессмертным полком" не затопчешь. Молитвы, завывания и золотые купола не производят на него никакого впечатления, а ветеранские шествия не выжимают у него слезу. Он побаивается только никому не нужной в этой стране науки. Так что кошмарность минуты все расставила по своим местам. Он стал вытрезвителем и для Путина, и для России. У бедной страны опять появился шанс, интересно, в какую жопу она его засунет на этот раз", – рассказал он.

По его мнению, инфекция изменила строй в стране, так как заставила всех играть по другим правилам.

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ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ ДЛЯ ПУТИНА. СОVID за несколько недель поразил и разрушил всю идеологию путинизма. СOVID - такая, вроде бы фигня. Малюююююсенькая тварь, обитаюшая в далеких и скучных недрах давно ненужной России микробиологии. Но! СОVID легко смел попов, скрепы и т.н. парад победы. И устроил свой собственный парад, на котором заставил маршировать всех по своим правилам. Всех. От Путина и Гундяева до чаяндинских буровиков. @lydianevzorova @nevzorov.tv #россия #covid #covid19 #оставайтесьдома #новости #путин

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