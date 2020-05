View this post on Instagram

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ ДЛЯ ПУТИНА. СОVID за несколько недель поразил и разрушил всю идеологию путинизма. СOVID - такая, вроде бы фигня. Малюююююсенькая тварь, обитаюшая в далеких и скучных недрах давно ненужной России микробиологии. Но! СОVID легко смел попов, скрепы и т.н. парад победы. И устроил свой собственный парад, на котором заставил маршировать всех по своим правилам. Всех. От Путина и Гундяева до чаяндинских буровиков. @lydianevzorova @nevzorov.tv #россия #covid #covid19 #оставайтесьдома #новости #путин