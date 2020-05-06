Інфекція з Китаю стала "витверезником" для президента Росії Володимира Путіна



Як передає Politeka.net, таку думку російський публіцист Олександр Невзоров висловив на своїй сторінці в Instagram.

У своїй улюбленій манері Невзоров описав ситуацію з епідемією в РФ.



"Яка несподіванка: з'ясувалося що "Арматою" його не задавиш, ракетою не зіб'єш, богом не залякаєш і "Безсмертним полком" не затопчеш. Молитви, завивання і золоті куполи не роблять на нього ніякого враження, а ветеранські ходи не вичавлюють у нього сльози. Він побоюється тільки нікому не потрібної в цій країні науки. Так що жахіття хвилини все розставило по своїх місцях. Він став витверезником і для Путіна, і для Росії. У бідної країни знову з'явився шанс, цікаво, в яку жопу вона його засуне на цей раз", – розповів він.



На його думку, інфекція змінила лад в країні, так як змусила всіх грати за іншими правилами.

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