Легендарный ведущий Сева Новгородцев жестко высказался о российских реалиях

Легендарный британский радиоведущий, журналист Русской службы BBC российского происхождения Сева Новгородцев считает, что Россия до сих пор живет «по понятиям», в то время как даже английские преступники чтут закон.

Об этом он рассказал в интервью Собеседнику.

Он отметил, что его страшно расстраивают «российские нравы». Будучи гражданином ЕС и проживая на данный момент в Болгарии, которая кардинально отличается от России.

«Меня очень удручают российские нравы. Я здесь жить не могу. Я привык к английской обходительности. Болгары – очень милые люди, но и они иногда достают. Если играют свадьбу, это стихийное бедствие. Весь дом до утра трясется, и мы вынуждены уезжать в Грецию на дни болгарских свадеб. А так Болгария – идеальная страна», — признался Сева.

Он подчеркнул, что англичане чтят законы, причем это касается даже представителей криминального мира в то время, как РФ продолжает существовать «по понятиям». Советские времена он вспоминает с ужасом и заявляет, что в прошлое ни за что не хотел бы возвращаться.

«Хотя Англия живет по законам. Это не Россия, которая живет по понятиям. Никогда не возвращаюсь в прошлое, никогда не обсуждаю свои решения, никогда ни о чем не сожалею. СССР был мрачной ямой, ужасным местом», — утверждает радиоведущий.

Также Сева отметил, что русские по сравнению с англичанами выглядят невоспитанными и хамоватыми, словно «медведь в посудной лавке».

«Любой русский, не знающий их манер, будет медведем в посудной лавке. Даже я, из интеллигентной семьи, ходил в абсолютных хамах первые пять лет совместной жизни с англичанкой», — вспоминает Новгородцев.

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