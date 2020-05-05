Нынешний президент России Владимир Путин будет описан в истории Российской Федерации как самый демократичный лидер

Об этом заявил экс-вокалист группы "НАИВ" Александр "Чача" Иванов в интервью журналисту Юрию Дудю. Видеозапись обнародована на Youtube-канале "вДудь" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он начал восхвалять президента России, заявив, что за свои "подвиги Путин войдет в историю". Кроме того, музыкант заявил, что Путин намного лучше Сталина и Ленина. Он оправдал преступления Путина, тем, что во время его правления уничтожено меньшее число людей.

"Через 100 лет Путин будет в учебниках по истории России описан как один из самых либеральных и демократических выборов нашей страны. Его место в истории будет такое. Потому что, в отличии от Сталина, Ленина, царского времени, вот если мы посмотрим на людей-врагов режима, которые были убиты, фактически уничтожены, при правлении Путина - это самое маленькое число. Речь идет о сотнях, может быть о тысячи человек. То есть он уничтожил лишь сотню человек", - подчеркнул он.

По словам музыканта, эти цифры - ничто по сравнению с советскими временами, "когда счет шел на миллионы, при чем, совершенно невиновных людей".

"То, что делает Путин - это крайне мягкий вариант именно для России", - добавил Иванов.

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