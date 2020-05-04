Популярный российский рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST выразил свое мнение об Украине

Музыкант заявил, что "это его внутренняя боль". Кроме того, он отметил, что у него в Украине очень много друзей. Об этом Степанов рассказал в интервью Ирине Шихман (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он также пожаловался, что многие украинцы перестали с ним общаться, ведь он россиянин.

"Я бы не хотел обсуждать историю с Украиной, так как у меня там есть своя внутренняя боль. У меня там очень много друзей. И, к сожалению, были друзья, потому что кто-то посмотрел много телевизора. Я не выступаю там. Не знаю, въездной я или нет. Но у меня были там друзья, которые в какой-то момент перестали с нами общаться", - говорит рэпер.

Напомним, ST – хип-хоп артист, баттл-рэпер, ведущий, автор песен. С 2006 по 2008 год сотрудничал с Сергеем Пархоменко. Под его продюсерским лейблом KingRing Александр стал обладателем престижных премий и наград.

Позже стал работать с другим хип-хоп агентством Phlatline, под эгидой которого выпустил свой первый альбом. Участвовал в рэп-баттлах, его оппонентами были МС Гарри Топор и Oxxxymiron.

Также ранее сообщалось, что украинский певец, лидер группы «Нервы» Евгений Мильковский оправдался за свой переезд в РФ и сделал заявление об Украине и России.

По словам артиста, он перебрался в Москву в период аннексии Крыма, но сделал это не из политических соображений, а потому, что подписал контракт с российским лейблом.

Мильковский отметил, что хоть он родом из Донецкой области, родных и близких на данный момент в этом регионе у певца не осталось. Он уверяет, что никогда не разделял Украину и Россию.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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