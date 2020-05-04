Украинский певец, лидер группы «Нервы» Евгений Мильковский оправдался за свой переезд в РФ и сделал заявление об Украине и России

По словам артиста, он перебрался в Москву в период аннексии Крыма, но сделал это не из политических соображений, а потому, что подписал контракт с российским лейблом.

Об этом музыкант рассказал в интервью Ирине Шихман в рамках ее программы «А поговорить?» на Yotube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

«У меня гражданство украинское, но я работаю в Москве. Легально, плачу налоги. Я всегда жил официально. Имею право здесь работать и находиться более трех месяцев. Я перебрался в Москву в 2014 году. Переехал, кажется, во время Крыма. Я переехал исключительно потому, что начал сотрудничество в России.В Киеве нам никто ничего не предлагал». – пояснил музыкант.

Мильковский отметил, что хоть он родом из Донецкой области, родных и близких на данный момент в этом регионе у певца не осталось. Он уверяет, что никогда не разделял Украину и Россию.

«Я родился в Донецкой области и никогда не разделял Украину и Россию, мне не казалось, что это что-то разное. Никто не парился, на каком языке кто говорит. Потом я жил в Киеве, и мне тоже казалось, что разницы никакой нет. Я вообще никогда не думал, что может произойти такое», — заявил Мильковский.

Также он добавил, что в Украине его часто называли предателем, ведь он выступает в России для врагов. Однако, по словам Мильковского, его зрители – не враги, и Крым они не забирали. Кроме того, он считает, что Россию и Украину рассорили люди «на верху».

«Мне кажется, что основная проблема всех нас: там, на верху, всегда это было и будет — все что-то делят так мрачно, грубо и бесчеловечно. Для всех этих людей мы не люди, а цифры, ресурсы, территории. Это бизнес большой. На нас они влияют тем, что они нас стравливают», — считает Мильковский.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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