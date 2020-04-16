Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина может вернуться под влияние Российской Федерации

По его невменяемой идее, референдум о мирных переговорах с Россией заставит Украину вернуться в орбиту влияния страны-агрессора и сдаться перед террористами "Л/ДНР".

Свой преступный план он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

"В случае референдума не будет вашего дегенеративного похода в НАТО, не будет у вас войны на Донбассе. Вы покаетесь перед жителями Донбасса, на коленях приползете и скажете: "Простите нас за это!". У вас будет русский язык, у вас не будет никакой бандеровщины!" – отметил Соловьев.

Он добавил, что Украина якобы обязана осознать свою неразрывность с "братской" Россией, без которой существование нашей страны, в его понимании, невозможно.

"Потому что великий украинский народ мудр и он помнит, с какими периодами истории связаны его успех и развитие. И он помнит, что только вместе с русским народом, от которого он на самом деле неотличим!" – резюмировал пропагандист.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Российская Федерация якобы может пойти на масштабное вооруженное вторжение.

Свою угрожающую речь главный шут Кремля приукрасил пафосными оборотами о грозном русском медведе, который наводит страх на весь мир.