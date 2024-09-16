Півоніям потрібен зимовий сон краси, щоб підготуватися до наступного року.

Тут ви знайдете відповідь, як підготувати півонії до зими, якщо вони нещодавно посаджені або давно вкоренилися.

Як підготувати півонії до зими?

Основне завдання, на якому слід зосередитися при передзимовому догляді за півонії, - це обрізання!

Тобто, якщо ви маєте справу з трав'янистим чагарниковим півонією. Якщо у вас деревоподібні півонії з щепленим стволом і квітами, схожими на гофрований папір, то їм обрізання потрібно рідко.

Щоб підготувати півонії до зими, обрізайте їх ножицями, що продезінфікують. Обов'язково обрізайте трохи вище корони - м'ясисту частину між стеблом і корінням.

Перш ніж дізнатися як підготувати півонії до зими, пам'ятайте, якщо ви обріжете корону - це зашкодить вашу рослину, і вона не зможе нормально вирости наступної весни.

Якщо залишити мертве листя півонії незайманим на всю осінь і зиму, то рослина стане більш сприйнятливою до проблем зі шкідниками та хворобами.

Багато наших ландшафтних рослин, такі як декоративні трави і місцеві квіти, можна залишити на зиму, щоб забезпечити візуальний інтерес і укриття для зимуючих запилювачів. Однак півонії напевно слід обрізати до того, як випаде зимовий сніг!

Якщо ви помітили будь-які симптоми захворювання або підозріле забарвлення на листі півонії, викиньте обрізки у сміття, а не в компост; це запобігатиме поширенню патогенів.

Чи потрібно мульчувати півонії на зиму?

Рекомендується мульчувати сад просто для збереження вологи та запобігання бур'янам, але це також відмінна ізоляція на зиму.

Джерело: salisburygreenhouse .

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