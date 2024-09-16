Пионам нужен зимний сон красоты, чтобы подготовиться к следующему году.

Здесь вы найдете ответ, как подготовить пионы к зиме, если они недавно посаженные или давно укоренившиеся.

Как подготовить пионы к зиме?

Основная задача, на которой следует сосредоточиться при предзимнем уходе за пионами, — это обрезка!

То есть, если вы имеете дело с травянистым кустарниковым пионом. Если у вас древовидные пионы с привитым стволом и цветами, похожими на гофрированную бумагу, то им обрезка требуется редко.

Чтобы подготовить пионы к зиме, обрезайте их продезинфицированными ножницами. Обязательно обрезайте чуть выше короны — мясистую часть между стеблем и корнями.

Прежде чем узнать как подготовить пионы к зиме, помните, если вы обрежете корону - это повредит ваше растение, и оно не сможет нормально вырасти следующей весной.

Если оставить мертвую листву пионов нетронутой на всю осень и зиму, то растение станет более восприимчивым к проблемам с вредителями и болезнями.

Многие из наших ландшафтных растений, такие как декоративные травы и местные цветы, можно оставить на зиму, чтобы обеспечить визуальный интерес и укрытие для зимующих опылителей. Однако пионы определенно следует обрезать до того, как выпадет зимний снег!

Если вы заметили какие-либо симптомы заболевания или подозрительную окраску на листьях пионов, выбросьте обрезки в мусор, а не в компост; это предотвратит распространение патогенов.

Нужно ли мульчировать пионы на зиму?

Рекомендуеся мульчировать сад просто для сохранения влаги и предотвращения сорняков, но это также отличная изоляция на зиму.

Источник: salisburygreenhouse.

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