Однако не все растения и культуры являются идеальными соседями для этих прекрасных цветов, ведь бывалые садоводы прекрасно знают понятие «плохое соседство».

Розы, как и любые другие растения, могут конкурировать за жизненно важные ресурсы, такие как пища, влага и свет. Кроме того, некоторые растения могут привлекать вредителей и болезни, которые могут отрицательно повлиять на самочувствие роз.

К растениям, которые розы не любят, относятся береза, клен, тополь и ива, поскольку эти деревья могут истощать воду и питательные вещества из почвы, создавая тень своими кронами. Королева деревенских цветов также не любит общения с кислолюбивыми растениями, такими как рододендрон, азалия, гортензия, вереск и клюква, которые предпочитают кислые почвенные условия.

Розы сторонятся растений с ползучими корнями, таких как ландыш, золотарник, незабудка, колокольчик. Эти растения могут посягать на пространство вокруг роз, препятствуя их росту и развитию.

Более того, розы не должны находиться рядом с растениями, привлекающими тех же вредителей или болезни, включая капусту, картофель, помидоры, гладиолусы, ирисы, сирень и калину. Такое сожительство может стать для роз источником инфекции, привлекающей тлю, клещей, мучнистую росу и черную пятнистость.

Для оптимального здоровья и красоты розы крайне важно выбрать подходящих соседей, которые обеспечат ей поддержку и защиту. Отличными компаньонами являются лаванда, ромашка, лук, чеснок, ромашка, гвоздика, астра, немезия. Эти растения не только гармонируют с розами по цвету, форме и аромату, но также способствуют борьбе с вредителями, выделяя фитонциды.

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