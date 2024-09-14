Тут ви знайдете кілька порад експертів, які допоможуть вам швидко викопати картоплю.

Знання того, як швидко викопати картоплю допоможе вам отримати максимальну вигоду від вашого врожаю.

Про це повідомили на youtube-каналі "Kabanchik.ua".

Отже, як швидко викопати картоплю?

Коли ви переконалися, що бульби картоплі готові, використовуйте садові вила або лопату і якомога обережніше підніміть ґрунт, починаючи із зовнішнього краю рослини, поки картопля не оголиться.

Будьте обережні, щоб не пошкодити бульби, тому що це відкриє їх для бактерій і призведе до гниття. Якщо ви випадково підчепили картоплю вилами, зніміть її негайно.

Як швидко викопати картоплю, вирощену у мішках? Якщо ви вирощуєте картоплю в мішку, зачекайте, поки листя не пожовкне і не помре, а потім зберіть бульби. Просто висипте весь мішок на брезент.

Руками перекопайте ґрунт і вийміть картоплю.

Пам'ятість картоплі частіше зустрічається на полях, де врожай збирається з комерційною метою, через механічні комбайни, але вона все ще може статися в домашньому саду.

Знову ж таки, будьте максимально обережні з бульбами, щоб уникнути пом'ятості, яка скорочує термін зберігання, піддаючи їх хворобам.

Існують також спеціальні вила для картоплі із закругленими кінчиками, щоб захистити бульби від проколів.

Незалежно від використовуваного інструменту, найкраще, якщо грунт буде відносно сухим під час збирання врожаю.

Якщо ґрунт вологий, його занадто багато прилипне до картопля, і його потрібно буде промити перед зберіганням.

Будь-яка волога на картоплі під час зберігання сприятиме зростанню шкідливих грибків і призведе до передчасного псування вашого врожаю.

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