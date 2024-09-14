Здесь вы найдете несколько советов экспертов, которые помогут вам быстро выкопать картошку.

Знание того, как быстро выкопать картошку, поможет вам получить максимальную выгоду от вашего урожая.

Об этом сообщили на youtube-канале "Kabanchik.ua".

Итак, как быстро выкопать картошку?

Когда вы убедились, что клубни картошки готовы, используйте садовые вилы или лопату и как можно осторожнее поднимите почву, начиная с внешнего края растения, пока картошка не обнажится.

Будьте осторожны, чтобы не повредить клубни, потому что это откроет их для бактерий и приведет к гниению. Если вы случайно подцепили картошку вилами, снимите его немедленно.

Как быстро выкопать картошку, выращенную в мешках? Если вы выращиваете картофель в мешке, подождите, пока листва не пожелтеет и не отомрет, а затем соберите клубни. Просто высыпьте весь мешок на брезент.

Руками перекопайте почву и извлеките картошку.

Помятость картошки чаще встречается на полях, где урожай собирается в коммерческих целях, из-за механических комбайнов, но она все еще может произойти в домашнем саду.

Опять же, будьте максимально осторожны с клубнями, чтобы избежать помятости, которая сокращает срок хранения, подвергая их болезням.

Существуют также специальные вилы для картошки с закругленными кончиками, чтобы защитить клубни от проколов.

Независимо от используемого инструмента, лучше всего, если почва будет относительно сухой во время сбора урожая.

Если почва влажная, ее слишком много прилипнет к картошке, и его нужно будет промыть перед хранением.

Любая влага на картофеле во время хранения будет способствовать росту вредных грибков и приведет к преждевременной порче вашего урожая.

Последние новости Украины:

Как посадить картофель, чтобы получить хороший урожай: есть несколько простых секретов.

Также сообщалось, в чем нужно вымочить семена перед посадкой.

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она выросла вкусной.