Знание того, как быстро выкопать картошку, поможет вам получить максимальную выгоду от вашего урожая.
Об этом сообщили на youtube-канале "Kabanchik.ua".
Итак, как быстро выкопать картошку?
Когда вы убедились, что клубни картошки готовы, используйте садовые вилы или лопату и как можно осторожнее поднимите почву, начиная с внешнего края растения, пока картошка не обнажится.
Будьте осторожны, чтобы не повредить клубни, потому что это откроет их для бактерий и приведет к гниению. Если вы случайно подцепили картошку вилами, снимите его немедленно.
Как быстро выкопать картошку, выращенную в мешках? Если вы выращиваете картофель в мешке, подождите, пока листва не пожелтеет и не отомрет, а затем соберите клубни. Просто высыпьте весь мешок на брезент.
Руками перекопайте почву и извлеките картошку.
Помятость картошки чаще встречается на полях, где урожай собирается в коммерческих целях, из-за механических комбайнов, но она все еще может произойти в домашнем саду.
Опять же, будьте максимально осторожны с клубнями, чтобы избежать помятости, которая сокращает срок хранения, подвергая их болезням.
Существуют также специальные вилы для картошки с закругленными кончиками, чтобы защитить клубни от проколов.
Независимо от используемого инструмента, лучше всего, если почва будет относительно сухой во время сбора урожая.
Если почва влажная, ее слишком много прилипнет к картошке, и его нужно будет промыть перед хранением.
Любая влага на картофеле во время хранения будет способствовать росту вредных грибков и приведет к преждевременной порче вашего урожая.
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