Час від часу стирайте рушники з оцтом, щоб забезпечити глибоке очищення, яке не особливо трудомістке.

Оцет - один з найкращих способів пом'якшити та випрати рушники, які стали жорсткими, а також видалити запахи та бактерії.

Дізнайтеся тут, як прати рушники з оцтом.

Як прати рушники з оцтом у домашніх умовах

При пранні рушників набагато менш стомлюють дрібніші речі, такі як дитячий одяг, але оскільки вони зазвичай виготовляються з бавовни, яка є натуральним матеріалом, вони схильні до розмноження бактерій.

Особливо якщо зберігати такі речі та рушники злегка вологими або висіти на гачках.

Однак, цикл прання з гарячим оцтом збереже свіжість рушників.

Ви можете орієнтовно визначити кількість залежно від розміру вашої машини та кількості рушників, які ви перете за цикл.

Одна чашка на два великі рушники підійде.

Налийте його в дозатор кондиціонера для білизни машини або прямо в барабан.

Потім налаштуйте пральну машину на гаряче прання і дайте оцту подіяти - після цього полоскати не потрібно.

Другий крок - зробити той же процес, але з харчовою содою , перш ніж покласти рушники в сушарку або залишити сушитися на повітрі, щоб заощадити трохи грошей на рахунках за електроенергію і дати сушарці перепочити.

Білий оцет недорогий і діє як дезінфікуючий засіб через вміст оцтової кислоти, яка здатна знищувати бактерії та віруси на рушниках.

Воно не тільки ретельно очищає, але й видаляє запахи, тому є гарним варіантом для прання старих рушників , які мають слабкий, стійкий запах вологи, навіть якщо їх щойно почистили.

Стираючи рушники за допомогою оцту, можна видаляти бруд і жир, підвищуючи очищувальну здатність вашого миючого засобу, і не має водовідштовхувального ефекту кондиціонера для тканини.

Цей потужний натуральний засіб для чищення також здатний зруйнувати залишки прального порошку або кондиціонера для білизни, через які рушники можуть виглядати грубими і дряпаються.

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