Время от времени стирайте полотенца с уксусом, чтобы обеспечить глубокую очистку, которая не особо трудоемкая.

Уксус — один из лучших способов смягчить и постирать полотенца, которые стали жесткими, а также удалить запахи и бактерии.

Узнайте здесь, как стирать полотенца с уксусом.

Как стирать полотенца с уксусом в домашних условиях

При стирке полотенец гораздо менее утомительны более мелкие вещи, такие как детская одежда, но поскольку они обычно изготавливаются из хлопка, который является натуральным материалом, они склонны к размножению бактерий.

Особенно если хранить такие вещи и полотенца слегка влажными или висеть на крючках.

Однако, цикл стирки с горячим уксусом сохранит свежесть полотенец.

Вы можете ориентировочно определить количество в зависимости от размера вашей машины и количества полотенец, которые вы стираете за цикл.

Одна чашка на два больших полотенца подойдет.

Налейте его в дозатор кондиционера для белья вашей машины или прямо в барабан.

Затем настройте стиральную машину на самую горячую стирку и дайте уксусу подействовать — после этого полоскать не нужно.

Второй шаг — проделать тот же процесс, но с пищевой содой, прежде чем положить полотенца в сушилку или оставить сушиться на воздухе, чтобы сэкономить немного денег на счетах за электроэнергию и дать сушилке передохнуть.

Белый уксус недорогой и действует как дезинфицирующее средство из-за содержания уксусной кислоты, которая способна уничтожать бактерии и вирусы на полотенцах.

Оно не только тщательно очищает, но и удаляет запахи, поэтому является хорошим вариантом для стирки старых полотенец, которые имеют слабый, стойкий запах влаги, даже если их только что почистили.

Стирая полотенца с помощью уксуса можно удаляет грязь и жир, повышая очищающую способность вашего моющего средства, и не обладает водоотталкивающим эффектом кондиционера для ткани.

Это мощное натуральное чистящее средство также способно разрушить остатки стирального порошка или кондиционера для белья, из-за которых полотенца могут выглядеть грубыми и царапающимися.

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