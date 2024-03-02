Прання рушників з правильними налаштуваннями та пральним порошком є ​​достатнім, щоб очистити їх, але це не ідеальний спосіб догляду за ними.

Ознайомтеся з нашими найкращими порадами з прання рушників, які допоможуть вам зробити їх чистими, пухнастими, м'якими та свіжістю, що пахнуть.

Як краще прати рушники

Знайдіть відповіді на запитання про прання рушників, у тому числі про те, як часто їх прати, яку температуру використовувати і чи слід їх прати разом з одягом.

Як часто слід прати рушники?

З метою гігієни ми рекомендуємо прати рушники не рідше одного разу на тиждень під час миття. процедура прибирання ванної кімнати або кожні три-п'ять використань. Все ще не знаєте, коли потрібно прати рушники? Понюхайте їх, щоб перевірити наявність неприємних запахів.

За якої температури прати рушники?

Існують різні думки про те, за якої температури і режиму прати рушники. Деякі люди радять температуру 30˚C, стверджуючи, що більш висока температура зробить рушники жорсткими та дряпаються або зблякне їх колір. Інші вважають, що підвищення температури від 40 ° C до 75 ° C - єдиний спосіб вбити бактерії.

Ми рекомендуємо прати кольорові рушники при температурі 40°C, а білі рушники – при температурі від 60°C до 75°C.

Як прати рушники та чому рушники пахнуть після прання?

Рушники, які після прання все ще мають неприємний запах, можуть містити стійкі бактерії, які потрібно видалити. Повторно випрайте рушник, використовуючи замість миючого засобу чашку білого оцту. Це має вбити бактерії та нейтралізувати будь-які запахи.

Крім того, не забудьте розвісити рушники для просушки відразу після прання. Залишення рушників у барабані призводить до розвитку плісняви ​​та грибка, викликаючи запах вогкості.

Чому рушники після прання стають жорсткими?

Занадто велика кількість миючого засобу може зробити рушники жорсткими після прання. Використовуйте половину кількості, яку ви використовуєте для прання одягу, та оберіть дуже тривалий цикл полоскання, щоб видалити залишки миючого засобу. Ніколи не використовуйте пом'якшувач тканини для рушників, оскільки він зменшує їх здатність, що вбирає.

Джерело: mirashowers .

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