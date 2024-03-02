Стирка полотенец с правильными настройками и стиральным порошком достаточна, чтобы очистить их, но это не идеальный способ ухода за ними.

Ознакомьтесь с нашими лучшими советами по стирке полотенец, которые помогут вам сделать их чистыми, пушистыми, мягкими и пахнущими свежестью.

Как лучше стирать полотенца

Найдите ответы на часто задаваемые вопросы о стирке полотенец, в том числе о том, как часто их стирать, какую температуру использовать и следует ли их стирать вместе с одеждой.

Как часто следует стирать полотенца?

В целях гигиены мы рекомендуем стирать полотенца не реже одного раза в неделю во время мытья.процедура уборки ванной комнатыили каждые три-пять использований. Все еще не знаете, когда нужно стирать полотенца? Понюхайте их, чтобы проверить наличие неприятных запахов.

При какой температуре стирать полотенца?

Существуют разные мнения о том, при какой температуре и режиме стирать полотенца. Некоторые люди советуют температуру 30˚C, утверждая, что более высокая температура сделает полотенца жесткими и царапающимися или поблекнет их цвет. Другие полагают, что повышение температуры от 40°C до 75°C — единственный способ убить бактерии.

Мы рекомендуем стирать цветные полотенца при температуре 40°C, а белые полотенца - при температуре от 60°C до 75°C.

Как стирать полотенца и почему полотенца пахнут после стирки?

Полотенца, которые после стирки все еще имеют неприятный запах, могут содержать стойкие бактерии, которые необходимо удалить. Повторно постирайте полотенце, используя вместо моющего средства чашку белого уксуса. Это должно убить бактерии и нейтрализовать любые запахи.

Кроме того, не забудьте развесить полотенца для просушки сразу после их стирки. Оставление полотенец в барабане приводит к развитию плесени и грибка, вызывая запах сырости.

Почему полотенца после стирки становятся жесткими?

Слишком большое количество моющего средства может сделать полотенца жесткими после стирки. Используйте половину количества, которое вы используете для стирки одежды, и выберите очень длительный цикл полоскания, чтобы удалить остатки моющего средства. Никогда не используйте смягчитель ткани для полотенец, так как он уменьшает их впитывающую способность.

Источник: mirashowers.

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