Іноді рушники пахнуть пліснявою навіть після прання, тому слід знати позбавитися проблеми.

Іноді наші рушники пахнуть пліснявою, бо ми випадково залишили їх на ніч у пральній машині, але може бути й інша причина.

Отже, як випрати і видалити затхлий запах з рушників

Деякі люди довіряють старому доброму методу з оцтом, а ще одна група, яка вірить у використання тільки пральних порошків.

Як випрати та видалити затхлий запах з рушників: перевірений метод оцту

Хоча оцет є поширеним побутовим засобом для прання, використання цього методу, як правило, більш обтяжливо, ніж використання прального порошку.

Спільне використання оцту та миючого засобу під час прання може дати вам справді невдалі результати (причина в тому, що миючі засоби оптимізовані для певного рівня pH, який змінюється в присутності оцту), що часто змушує вас стирати одяг повторно.

Крім того, рекомендується використовувати щонайменше п'ять чашок оцту, щоб збільшити шанси на задовільний результат.

Як випрати і видалити затхлий запах з рушників , якщо ви все ще зацікавлені у використанні оцту, ось як можна випрати рушники з його допомогою.

Крім того, не забувайте використовувати харчову соду з високим pH для видалення запахів, оскільки для видалення запаху потрібний засіб з низьким pH.

Як випрати і видалити затхлий запах з рушників - замочіть рушники у відрі білого оцту, що дистилює, на 30 хвилин або на ніч зі столовою ложкою миючого засобу, щоб послабити забруднення тіла.

Оцет містить оцтову кислоту, яка руйнує мінеральні відкладення та розчиняє забруднення на рушниках. Ретельно промийте.

Як випрати і видалити затхлий запах з рушників - помістіть рушники в барабан пральної машини.

Додайте миючий засіб. Хоча оцет може допомогти освіжити рушники, вам все одно знадобиться очищуюча здатність миючих засобів.

В кінці все-одно використовуйте високоякісний миючий засіб.

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