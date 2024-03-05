Иногда полотенца пахнут плесенью даже после стирки, поэтому следует знать избавиться от проблемы.

Иногда наши полотенца пахнут плесенью, потому что мы случайно оставили их на ночь в стиральной машине, но может быть и другая причина.

Итак, как постирать и удалить затхлый запах с полотенец

Некоторые люди доверяют старому доброму методу с уксусом, а есть еще одна группа, которая верит в использование только стиральных порошков.

Как постирать и удалить затхлый запах с полотенец: проверенный метод уксуса

Хотя уксус является распространенным бытовым чистящим средством при стирке, использование этого метода, как правило, более обременительно, чем использование стирального порошка.

Совместное использование уксуса и моющего средства при стирке может дать вам действительно неудачные результаты (причина в том, что моющие средства оптимизированы для определенного уровня pH, который изменяется в присутствии уксуса), что часто вынуждает вас стирать одежду повторно.

Кроме того, рекомендуется использовать как минимум пять чашек уксуса, чтобы увеличить шансы на удовлетворительный результат.

Как постирать и удалить затхлый запах с полотенец, если вы все еще заинтересованы в использовании уксуса, вот как можно постирать полотенца с его помощью.

Кроме того, не забывайте использовать пищевую соду с высоким pH для удаления запахов, поскольку для удаления запаха требуется средство с низким pH.

Как постирать и удалить затхлый запах с полотенец - замочите полотенца в ведре белого дистиллированного уксуса на 30 минут или на ночь со столовой ложкой моющего средства, чтобы ослабить загрязнения тела.

Уксус содержит уксусную кислоту, которая разрушает минеральные отложения и растворяет загрязнения на полотенцах. Тщательно промойте.

Как постирать и удалить затхлый запах с полотенец - поместите полотенца в барабан стиральной машины.

Добавьте моющее средство. Хотя уксус может помочь освежить полотенца, вам все равно понадобится очищающая способность моющих средств.

В конце все-равно используйте высококачественное моющее средство.

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