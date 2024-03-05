Вирощування огірків у домашніх умовах – чудовий спосіб розпочати домашнє городництво.

Дізнайтеся, як правильно обрізати рослини огірків, щоб ви могли не ходити в продуктовий магазин і насолоджуватися неймовірним урожаєм огірків прямо вдома.

Як обрізати огірки та що вам знадобиться

Спочатку зберіть кілька предметів для саду, щоб полегшити завдання з обрізання: секатор або гострі ножиці, садові рукавички, медичний спирт та ганчірка (для дезінфекції інструментів).

Крок 1: перевірте, чи є у вас кущовий або кучерявий сорт.

Перш ніж почати обрізати рослини, спершу перевірте, який сорт огірка ви вирощуєте. Кущові та виноградні огірки — два основні типи огірків. На упаковці насіння має бути зазначено, який сорт.

Швидше за все, вам доведеться обрізати кущові огірки лише в тому випадку, якщо вони підростуть надто близько до інших огірків.

Крок 2: визначте «присоски», які потрібно обрізати.

Потім знайдіть бічні пагони, відомі як присоски або точки зростання, які можуть зростати як на виноградних, так і на кущових огірках.

Це основна частина рослини, на обрізці якої слід зосередитись, щоб контролювати зростання огірка. Ви побачите, як вони ростуть із центральної лози.

Видалення їх так пізно може забрати у вашої рослини занадто багато енергії. Натомість обріжте нові пагони, які починають рости вище на рослині.

Крок 3: видаліть пагони під час вегетаційного періоду.

Щоб видалити їх, використовуйте пальці, секатори або ножиці. Якщо ви видаляєте їх вручну, не забудьте одягнути рукавички, тому що огірки можуть бути колючими.

Вегетаційний період зазвичай закінчується приблизно через 50-70 днів після посадки, коли ваші огірки готові до збирання врожаю. Якщо ви сієте насіння у середині червня, це означає, що ви зможете зібрати врожай приблизно з середини серпня до вересня, щоб завершити вегетаційний період огірків.

Крок 4: відщипніть квіти та верхні рослини.

Правильне обрізання рослин огірків необхідне стимулювання здорового зростання, зниження ризику захворювань і прискорення дозрівання наприкінці сезону. Пам'ятайте, перш ніж почати вам необхідно перевірити, який у вас сорт огірків. Кущові огірки зазвичай не потребують обрізки. Однак, якщо у вас кучерявий огірок, вам слід обрізати пагони.

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