Выращивание огурцов в домашних условиях — отличный способ начать домашнее огородничество.

Узнайте, как правильно обрезать растения огурцов, чтобы вы могли не ходить в продуктовый магазин и наслаждаться невероятным урожаем огурцов прямо дома.

Как обрезать огурцы и что вам понадобится

Сначала соберите несколько предметов для сада, чтобы облегчить задачу по обрезке: секатор или острые ножницы, садовые перчатки, медицинский спирт и тряпка (для дезинфекции инструментов).

Шаг 1: проверьте, есть ли у вас кустовой или вьющийся сорт.

Прежде чем начать обрезать растения, сначала проверьте, какой сорт огурца вы выращиваете. Кустовые и виноградные огурцы — два основных типа огурцов. На упаковке семян должно быть указано, какой у вас сорт.

Скорее всего, вам придется обрезать кустовые огурцы только в том случае, если они подрастут слишком близко к другим огурцам.

Шаг 2: определите «присоски», которые нужно обрезать.

Затем найдите боковые побеги, известные как присоски или точки роста, которые могут расти как на виноградных, так и на кустовых огурцах.

Это основная часть растения, на обрезке которой следует сосредоточиться, чтобы контролировать рост огурца. Вы увидите, как они растут из центральной лозы.

Удаление их так поздно может отнять у вашего растения слишком много энергии. Вместо этого обрежьте новые побеги, которые начинают расти выше на растении.

Шаг 3: удалите побеги во время вегетационного периода.

Чтобы удалить их, используйте пальцы, секатор или ножницы. Если вы удаляете их вручную, не забудьте надеть перчатки, потому что огурцы могут быть колючими.

Вегетационный период обычно заканчивается примерно через 50–70 дней после посадки, когда ваши огурцы готовы к сбору урожая. Если вы сеете семена в середине июня, это означает, что вы сможете собрать урожай примерно с середины августа по сентябрь, чтобы завершить вегетационный период огурцов.

Шаг 4: отщипните цветы и верхние растения

Правильная обрезка растений огурцов необходима для стимулирования здорового роста, снижения риска заболеваний и ускорения созревания в конце сезона. Помните, прежде чем начать, вам необходимо проверить, какой у вас сорт огурцов. Кустовые огурцы обычно не нуждаются в обрезке. Однако, если у вас вьющийся огурец, вам следует обрезать побеги.

Последние новости Украины:

Когда и как правильно сеять семена перца на рассаду: уловки опытных дачников.

Также сообщалось, в чем нужно вымочить семена перед посадкой.

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она выросла вкусной.