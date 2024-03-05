Немає нічого кращого за стиглого, соковитого помідора, щойно зірваного з лози.

Вирощування помідорів будинку може бути захоплюючим літнім хобі, але рослини томатів можуть перетворитися на суцільний безлад з переплетених стебел і листя, якщо садівники не підрізають їх регулярно.

Обрізка не тільки допомагає рослинам залишатися в порядку, але також допомагає прискорити дозрівання та допомогти отримати найкращий урожай.

Як обрізати помідори та навіщо це необхідно робити:

Щоб запобігти поширенню хвороб рослин, таких як борошниста роса або фітофтороз, почніть із гострих та чистих обрізків. Перш ніж почати, продезінфікуйте ножиці 10% розчином відбілювача (одна частина відбілювача на дев'ять частин води).

Як обрізати помідори - ви також можете додати розчин, що дезінфікує, в розпилювач і обприскувати леза, дезінфікуючи їх після обрізки кожної рослини (тільки не забудьте взяти з собою ганчірку, щоб витирати їх насухо після кожного чищення).

Хвороби найчастіше виникають наприкінці сезону. За цей час обов'язково викиньте всі обрізані частини у сміття. Не залишайте їх на землі розкладатися та не кидайте в компост.

Під час обрізки помідорів можна одягнути рукавички та одяг з довгими рукавами, оскільки як листя, так і стебла томатів можуть викликати алергічні реакції на чутливій шкірі, такі як почервоніння, свербіж та печіння.

Як обрізати помідори, щоб нижня частина рослини залишалася здоровою протягом усього цього часу, почніть з обрізки гілок, що стикаються із землею, щоб зменшити ймовірність захворювань, що передаються через ґрунт. Це також покращить циркуляцію повітря навколо рослини.

Потім видаліть всі присоски (бічні пагони), які з'являються під першою квіткою на рослині. Якщо маленькі, відщипніть їх пальцями - цей процес називається простим обрізанням.

Коли ці гілки стають занадто великими, вони можуть обтяжувати своїх побратимів і перекидати рослину, викликаючи поломку стебла. Для цих великих присосок ви можете використовувати техніку, яка називається обрізкою Міссурі, при якій ви відрізаєте верхню частину присоски і залишаєте один або два набори листя.

Таким чином, якщо відщипну або відрізану ділянку заразиться хворобою, вона виявиться далі від основного стебла. Це також менш шокує рослину. Якби ви розрізали все стебло, ви залишили б широкий вхід для хвороб, що знаходяться поряд з основним стеблом. Відрізавши ці енергетичні пастки, ви також зможете виростити більші помідори.

Під час обрізки помідорів не хвилюйтеся, що ви заберете занадто багато листя. Проріджування томату має вирішальне значення для зростання. Занадто багато листя може створити тінь і перешкодити рослині правильно рости.

Якщо листя не отримує достатньої кількості сонячного світла, воно пожовкне і опаде. Тоді рослина витрачатиме свою енергію на відтворення більшої кількості листя, а не на вирощування та дозрівання помідорів.

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