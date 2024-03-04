Експерти назвали рейтинг авто із найбільш ненадійними коробками "автомат". Деякі з них "вмирають" вже до пробігу 250 тисяч кілометрів.

Кожен водій-початківець знає, що з точки зору комфорту керування машиною автоматична коробка передач виграє у механічної. При цьому мало хто замислюється, що на ринку зараз багато автомобілів з неякісними коробками автомат, які часто ламаються.

Так, перш за все, експерти рекомендують утриматися від покупки економічних автомобілів, оснащених чотириступінчастою коробкою передач DP0 (у деяких виробників також позначається як AL4), так як власники цієї трансмісії - часті гості автосервісів.

Відомо, що класична гідромеханічна 4-ступінчаста коробка для передньопривідних машин з поперечним розташуванням двигуна AL4/DP0 стала "плодом" співпраці концерну Peugeot-Citroen (PSA Group) та компанії Renault SA, а тому набула поширення на авто всіх трьох автовиробників. При цьому цей автомат не любить ніхто: ані водії, ані майстри.

Так, всі проблеми коробки передач AL4/DP0 так чи інакше пов'язані з перегріванням коробки - вона швидко перегрівається в спеку влітку, в пробках, буксування взимку або в бруді. Радіатора охолодження у неї немає, тому часто коробка переходить в аварійний режим.

Крім того, в районі 100 000 км. починаються проблеми з гідравліки, а ближче до 200 000 км. починають турбувати механічні проблеми, пов'язані з природним зносом.

Ресурс цього типу коробки становить лише 250 000 км.

Ще однією проблемною коробкою є 6-ступінчаста автоматична коробка GM 6Т30/40 , що зустрічається у Chevrolet Cruze, Aveo та Cobalt, а також у кількох моделях Opel. Головна проблема цих АКПП – перегрів.

Топ-3 найгірших АКПП виглядає так:

На 1 місці PowerShift DPS6 (6DCT250) від Ford з подвійним зчепленням. Вже з моменту дебюту ці коробки супроводжувалися численними скаргами – непередбачуваність поведінки на дорозі, зношування зчеплення, аварійний вихід на нейтралку на трасі. Реальний її ресурс не сягає навіть 50 тисяч кілометрів.

2 місце дісталося розробці корейського виробника Hyundai M56CF, що працювала з 1,5-літровими двигунами. На жаль, вона виявилася дуже ненадійною – дуже часто зустрічалися проблеми з валами та підшипниками.

Трійку лідерів в антирейтингу замикає Easytronic від Opel – роботизована коробка передач з одним зчепленням, яка встановлювалася на Opel, Citroen та Peugeot. Іноді нею оснащували також Toyota. Головна проблема в ній — повільне перемикання передач, що є дуже небезпечним, особливо при обгоні або високих швидкостях.

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