Подготовка автомобиля к весенне-летнему сезону имеет решающее значение для поддержания его состояния, предотвращения износа и обеспечения безопасности на дороге.

Независимо от того, находился ли ваш автомобиль на хранении или регулярно использовался зимой, следующие шаги помогут сохранить его в хорошем состоянии:

Визуальная подготовка:

Замените зимнюю резину на летнюю.

Обратите внимание на сход-развал и балансировку колес.

Внешняя уборка:

Тщательно очистите днище и колесные арки от соли, грязи и реагентов.

Используйте специальные химические средства для предотвращения коррозии металла.

Очистите и отполируйте лобовое стекло и оптику.

Обработайте стекло средствами глубокой очистки.

Замените дворники на новые.

Уборка салона:

Очистите и высушите внутреннюю часть.

Удалите пятна соли.

Проверьте дверные проемы на наличие ржавчины.

Техническая подготовка:

Очистите и промойте силовой агрегат, чтобы удалить масляные пятна и въевшуюся грязь.

Замена масла:

Замените масло, особенно если достигнут рекомендованный пробег.

Проверьте уровень технической жидкости в поддоне.

Осмотр ходовой части:

Осмотрите колесные арки и днище на наличие коррозии.

Устраните все очаги коррозии.

Проверка тормозной системы:

Проверьте тормозную систему на эффективность.

При необходимости рассмотрите возможность замены тормозной жидкости.

Проверка подвески:

Проверьте подвеску на наличие стуков и шумов.

При необходимости замените изношенные детали.

Проверьте уровень электролита и зарядку аккумулятора.

Замена фильтра:

Замените фильтрующие элементы салона, двигателя и топливопровода.

Регулярное техническое обслуживание и своевременное внимание к проблемам помогают продлить срок службы вашего автомобиля и способствуют комфортному вождению в теплое время года. Подумайте о том, чтобы обратиться за профессиональной помощью для таких задач, как очистка двигателя и проверка тормозной системы, чтобы получить полные и точные результаты.

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