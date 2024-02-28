Ожидается, что запрашиваемая цена составит от 140 000 до 150 000 долларов, несмотря на то, что доработка этого внедорожника обойдется примерно в 350 000 долларов.

Созданный специалистами компании 3R Automotive, Land Rover 110 послужил основой для этого уникального пикапа. Автомобиль претерпел значительные изменения, в том числе обрезанный кузов с просторной грузовой платформой, вентилируемый капот, новые бамперы, массивные расширители колесных арок и 15-дюймовые диски с шинами Goodyear Wrangler MT/R.

В салоне кастомного Land Rover вы найдете сиденье Recaro Anniversary, руль Momo, кнопочный селектор коробки передач Powertrain Control Solutions, аудиосистему Alpine, климат-контроль Vintage Air и USB-порты для зарядки гаджетов. Интерьер украшен сочетанием кожи и прочной ткани в ретро-оттенках.

Под капотом этот Land Rover может похвастаться мощным 6,2-литровым двигателем LS3 V8 с нагнетателем Whipple, развивающим впечатляющую мощность в 650 лошадиных сил. Двигатель агрегатируется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач 6L80E, автомобиль оснащен системой полного привода.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 5,3 секунды, а зафиксированный пробег составляет 4200 км. Несмотря на значительные инвестиции в его настройку, ожидается, что этот уникальный Land Rover Defender будет продан на аукционе за значительную сумму.

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