Эксперты назвали рейтинг авто с самыми ненадежными коробками "автомат". Некоторые из них "умирают" уже к пробегу 250 000 километров.

Каждый начинающий водитель знает, что с точки зрения комфорта управления машиной автоматическая коробка передач выигрывает у механической. При этом мало кто задумывается, что на рынке сейчас много автомобилей с некачественными коробками автомат, которые часто ломаются.

Так, прежде всего, эксперты рекомендуют воздержаться от покупки б/у экономичных автомобилей, оснащенных четырехступенчатой коробкой передач DP0 (у некоторых производителей также обозначается как AL4), так как владельцы этой трансмиссии – частые гости автосервисов.

Известно, что классическая гидромеханическая 4-ступенчатая коробка для переднеприводных машин с поперечным расположением двигателя AL4/DP0 стала "плодом" сотрудничества концерна Peugeot-Citroen (PSA Group) и компании Renault S.A, а потому получила распространение на авто всех троих автопроизводителей. При этом этот автомат не любит никто: ни водители, ни мастера.

Так, все проблемы коробки передач AL4/DP0 так или иначе связаны с перегревом коробки - она быстро перегревается в жару летом, в пробках, при буксовании зимой или в грязи. Радиатора охлаждения у неё нет, так что часто коробка переходит в аварийный режим.

Кроме того, в районе 100 000 км начинаются проблемы по гидравлике, а ближе к 200 000 км начинают тревожить механические проблемы, связанные с естественным износом.

Ресурс этого типа коробки составляет всего 250 000 км.

Еще одной проблемной коробкой является 6-ступенчатая автоматическая коробка GM 6Т30/40, встречающаяся у Chevrolet Cruze, Aveo и Cobalt, а также в нескольких моделях Opel. Главная проблема этих АКПП - перегрев.

Топ-3 самых плохих АКПП выглядит так:

На 1 месте – PowerShift DPS6 (6DCT250) от Ford с двойным сцеплением. Уже с момента дебюта эти коробки сопровождались многочисленными жалобами – непредсказуемость поведения на дороге, износ сцепления, аварийный выход на нейтралку на трассе. Реальный ее ресурс не достигает даже 50 тысяч км.

2 место досталось разработке корейского производителя Hyundai M56CF, работавшей с 1,5-литровыми двигателями. К сожалению, она оказалась очень ненадежной – очень часто встречались проблемы с валами и подшипниками.

Тройку лидеров в антирейтинге замыкает Easytronic от Opel – роботизированная коробка передач с 1 сцеплением, которая устанавливалась на Opel, Citroen и Peugeot. Иногда ею оснащали также Toyota. Главная проблема в ней — медленное переключение передач, что очень опасно, особенно при обгоне или высоких скоростях.

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