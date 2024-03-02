Згідно з дослідженням iSeeCars, збереження вартості автомобілів суттєво різниться. Ось топ-10 автомобілів із найвищим і найнижчим зносом за п'ятирічний період:
Топ-10 автомобілів з найменшим зносом:
Porsche 911 (купе) - знос 9,3%.
Porsche 718 Cayman - 17,6%.
Toyota Tacoma - 20,4%.
Jeep Wrangler/Unlimited - 20,8%.
Honda Civic (седан/хетч) - 21,5%.
Subaru BRZ - 23,4%.
Chevrolet Camaro - 24,2%.
Toyota C-HR - 24,4%.
Subaru Crosstrek – 24.5%.
Toyota Corolla - 24,5%.
Топ-10 автомобілів з найвищим зносом:
Maserati Quattroporte – амортизація 64.5%.
BMW 7 серії - 61,8%.
Maserati Ghibli - 61,3%.
BMW 5 серії (гібрид) - 58,8%.
Cadillac Escalade ESV - 58,5%.
BMW X5 - 58,2%.
Infiniti QX80 - 58,1%.
Maserati Levante - 57,8%.
Jaguar XF - 57,6%.
Audi A7 - 57,2%.
Porsche 911 (купе) показав себе виключно добре, знецінившись лише на 9,3%, тоді як Maserati Quattroporte продемонстрував найгірші показники, зберігши за той самий період лише 35,5% своєї первісної вартості.
Дослідження iSeeCars проливає світло на автомобілі, які чудово зберігають свою вартість, і ті, які значно знецінюються за п'ятирічний період. Porsche 911 (купе) стає чемпіоном зі збереження вартості, знецінившись лише на 9,3%, у той час як Maserati Quattroporte стикається з найвищою амортизацією – 64,5%.
Ці результати надають цінну інформацію для споживачів, які бажають ухвалити обґрунтовані рішення щодо довгострокового збереження вартості своїх автомобілів.
Як підготувати автомобіль до весни та літа, щоб не довелося викликати евакуатор
Як правильно їздити на "механіці", щоб не потрапити на дорогий ремонт автомобіля
Їх витрати пального заздрять усі: названі найекономічніші автомобілі