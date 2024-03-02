Дослідження показало, що середній легковий автомобіль зберігає близько 38,8% від своєї первісної ціни після перших п'яти років використання.

Згідно з дослідженням iSeeCars, збереження вартості автомобілів суттєво різниться. Ось топ-10 автомобілів із найвищим і найнижчим зносом за п'ятирічний період:

Топ-10 автомобілів з найменшим зносом:

Porsche 911 (купе) - знос 9,3%.

Porsche 718 Cayman - 17,6%.

Toyota Tacoma - 20,4%.

Jeep Wrangler/Unlimited - 20,8%.

Honda Civic (седан/хетч) - 21,5%.

Subaru BRZ - 23,4%.

Chevrolet Camaro - 24,2%.

Toyota C-HR - 24,4%.

Subaru Crosstrek – 24.5%.

Toyota Corolla - 24,5%.

Топ-10 автомобілів з найвищим зносом:

Maserati Quattroporte – амортизація 64.5%.

BMW 7 серії - 61,8%.

Maserati Ghibli - 61,3%.

BMW 5 серії (гібрид) - 58,8%.

Cadillac Escalade ESV - 58,5%.

BMW X5 - 58,2%.

Infiniti QX80 - 58,1%.

Maserati Levante - 57,8%.

Jaguar XF - 57,6%.

Audi A7 - 57,2%.

Porsche 911 (купе) показав себе виключно добре, знецінившись лише на 9,3%, тоді як Maserati Quattroporte продемонстрував найгірші показники, зберігши за той самий період лише 35,5% своєї первісної вартості.

Дослідження iSeeCars проливає світло на автомобілі, які чудово зберігають свою вартість, і ті, які значно знецінюються за п'ятирічний період. Porsche 911 (купе) стає чемпіоном зі збереження вартості, знецінившись лише на 9,3%, у той час як Maserati Quattroporte стикається з найвищою амортизацією – 64,5%.

Ці результати надають цінну інформацію для споживачів, які бажають ухвалити обґрунтовані рішення щодо довгострокового збереження вартості своїх автомобілів.

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